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Yaramazlara biraz batar!

Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 5 Haziran Cuma günü meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Araçta bulunan üç Suriyeli’nin öldüğü patlama için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aracın bomba yüklü olduğunun kesin olduğunu ve patlamanın ‘terör bağlantılı olabileceğini‘ söylemişti.

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Araçtakilerin amacının, olay yerine 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde cuma namazı kılan cemaatin çıkış saatinde bombalı saldırıyı gerçekleştirmek olduğu ancak patlayıcının cemaat cuma namazını kılırken, planlanandan önce infilak ettiği ileri sürülmüştü.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Erdoğan: Reyhanlı’daki patlama terör bağlantılı olabilir

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