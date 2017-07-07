Reyhanlı’da yakınlarını kaybedenleri döven polisin ‘özrü’: Sizi HDP’li sandık

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Ankara Adliyesi’nde Reyhanlı katliamı duruşmasını izledikten sonra duruşma salonu dışına çıkan ailelere polis cop ve kalkanlarla saldırdı.

Ailelerin, aynı adliyede görülen, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın davasından çıktığını zanneden polis, “Kusura bakmayın. Sizi HDP’liler zannettik” diyerek ‘özür diledi’.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, bugün Ankara Adliyesi’nde olağanüstü bir gün yaşandı. HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın duruşması nedeniyle adliyede sıkıyönetim ilan edildi.

Demirtaş davasının yanı sıra, farklı mahkemelerde, 15 Temmuz darbe girişiminin 150 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ayağı, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı katliamı, yasadışı dinleme davası gibi önemli davalar vardı. Adliyenin dört bir yanı çevik kuvvet polisleriyle doldu.

Kelepçe protestosu

Kendisine kelepçe takılmak istenmesini kabul etmeyen Demirtaş, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen davasına getirilmedi.

HDP liderine kelepçe takılmak istenmesini protesto eden avukatlar ve duruşmayı izleyen partililer, beşinci kattan aşağıya sloganlarla inmeye başladı.

Bu sırada birinci kattaki 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Reyhanlı davası görülüyordu. Savcının sanıklara yüksek miktarlarda ceza istemesine sevinen Reyhanlı aileleri, duruşmadan alkışlarla çıktı.

Bu sırada zemin katta bekleyen çevik kuvvet polislerinin coplu kalkanlı saldırısına maruz kalan aileler, polis tarafından güç kullanılarak adliye dışına çıkarıldı.

‘Kusura bakma HDP’li sandık’

Reyhanlı katliamında annesini kaybeden Ahmet adlı gencin kafası polisin saldırısı nedeniyle kanlar içinde kalırken, bazı anneler de müdahaleye maruz kaldı.

Aileler, polise adliye önünde uzun süre tepki gösterdi. Saldırdığı grubun Reyhanlı aileleri olduğunu anlayan polis geri adım attı.

Bir polis, başı kanlar içinde kalan gencin yanına gelerek, “Ambulans çağıralım. Kusura bakma. Sizi HDP’liler zannettik” dedi. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir anne de “Bu mu adalet?” diye sordu.