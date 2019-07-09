Reyhanlı’da patlayan ‘boya deposu’ Dost Eli Derneği’nin

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, üç katlı bir binanın bodrum katındaki derneğe ait, boya ile tiner kutularının bulunduğu depoda çıkan, 3 kişinin yaralandığı, 10 kişinin de dumandan etkilendiği yangınla ilgili soruşturma, çok yönlü sürdürülüyor. Hatay Valiliği, boya deposunun ‘Dost Eli’ adlı derneğe ait olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi’nde yer alan, üç katlı binanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait, boya ve tiner kutularının olduğu depoda, dün saat 20.30 sıralarında, yangın çıkmıştı. Depodan patlama sesleri de duyulurken, alevler, hızla büyüyerek, binayı sarmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık bir saatte söndürülmüştü. Yangında üç kişinin yaralandığı, on kişinin de dumandan etkilendiği açıklandı. Binadan kendileri çıkan 13 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için depoda inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Defterdarlık İl Müdürlüğü ekipleri de binada hasar tespit çalışması başlattı.

Valilik: Üç kişi yaralandı, 10 kişi dumandan zehirlendi

Öte yandan Hatay Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi’nde bulunan üç katlı binanın altında ‘Dost Eli’ adlı insani yardım derneğine ait depoda yangın çıkmıştır. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında üç vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır” denildi.