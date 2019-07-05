Reyhanlı’da patlama: İki ölü, iki yaralı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

Bugün saat 13.00 sıralarında, Reyhanlı kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.