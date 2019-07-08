Reyhanlı’da boya deposunda patlama: Yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası deponun yer aldığı binada yangın çıktı.İlk belirlemelere göre patlama ve yangında yaralıların olduğu bildiriliyor.

Reyhanlı ilçesindeki bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Patlama ve yangın çevrede paniğe neden olurken, mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise patlama ve yangın nedeniyle yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürdü. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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Hatay Valiliği: İnsani yardım derneğindeki boyaların depolandığı yerde yangın çıktı

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde yağlı boyaların olduğu depoda yangın çıktığı ve yedi kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan yedi kişi hastanede tedavi altına alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Söz konusu ‘insani yardım derneği’nin hangi dernek olduğu ise açıklanmadı.