Reyhanlı sınır karakolunda bir asker Suriye’den açılan ateşle hayatını kaybetti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından açılan ateş sonucunda bir asker hayatını kaybetti.

TSK, bugün saat 08.45’te İkinci Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Bükülmez Hudut Karakolu’nda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit olmuştur” dendi.

TSK, ‘uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında misliyle karşılık verildiğini’ bildirdi.

DHA: ÖSO kontrolündeki Atme’den açılan ateşle

DHA ise karakola Suriye’nin Atme kasabasından ateş açıldığını yazdı. Atme, TSK’nın desteğiyle ‘Fırat Kalkanı’ harekatını yürüten Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde.

Bükülmez, hem Suriye’de PYD’nin kontrolündeki Afrin, hem de güneyde ÖSO’nun kontrolündeki Atme’yle komşu.