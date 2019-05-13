Reyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

11 Mayıs 2013 cumartesi günü patlayıcı yüklü bir minibüs, saat 13.21’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesi belediye binası yanında, bir diğeri ise dört dakika sonra PTT’nin önünde patlatılmıştı. Patlamalarda beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi de yaralanmıştı. 10’u resmi kurumlara ait olmak üzere 144 araç, ev ve iş yeri hasar görmüştü.

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Saldırı 109 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015 tarihli Ankara katliamına kadar Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemiydi.



Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Nazik, savunmasında Suriye istihbaratında görevli ‘Hacı’ kod adlı yüzbaşı Muhammet Ali’nin direktifleriyle saldırıyı yaptığını belirterek, “Saldırıyı kendi vatanımın içinde yapmamak şartıyla, beni orada zorla rehin tutarak, olayın Sureyi sınırları içinde olacağını söyleyerek kendi vatanıma ve milletime ihanet ettirdiler” demişti.

2018 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Lazkiye’de yaptığı operasyonla tutuklanarak Türkiye’ye getirilen Nazik, saldırıyı gerçekleştiren Nasır Eskiocak’ın kendisinden talimat aldığını kabul etmişti.