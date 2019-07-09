Reyhanlı patlamasına beş gözaltı daha

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, üç Suriyeli’nin öldüğü otomobil patlamasıyla ilgili beş kişi daha gözaltına alındı. Patlama ile ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 21’e yükseldi.

Reyhanlı’da 5 Temmuz’daki patlama. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hatay’ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı’daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, 5 Temmuz’da saat 13.30 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana gelmişti. Patlamada otomobildeki üç Suriyeli hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ölen üç Suriyeli ile ilgili tüm bağlantıları araştıran polis, ölenlerin bazı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 16 kişi yakalandı.

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Soruşturmayı derinleştiren polis, beş kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 21’e çıkarken, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Suriyelilerden sekizinin patlamayla ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Sekiz kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sorgusu süren 13 kişiden işlemleri tamamlanan altısı da bugün adliyeye sevk edildi. Diğerler şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.