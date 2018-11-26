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Yaramazlara biraz batar!

Reyhanlı katliamının planlayıcısına 53 kez ağır müebbet talebi

2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağladığı ve failleri yönlendirdiği belirtilen Yusuf Nazik hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA

11 Mayıs 2013 cumartesi günü patlayıcı yüklü bir minibüs, saat 13.21’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesi belediye binası yanında, bir diğeri ise dört dakika sonra PTT’nin önünde patlatılmıştı. Patlamalarda beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi de yaralanmıştı. 10’u resmi kurumlara ait olmak üzere 144 araç, ev ve iş yeri hasar görmüştü.

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Saldırı Ankara katliamına kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemiydi.

Saldırıyı nasıl planladığını anlatmıştı

Nazik, MİT operasyonuyla Suriye’den Türkiye’ye getirilmişti.

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Ön sorgusunda Reyhanlı saldırısını arkadaşlarıyla yaptıklarını ifade eden Nazik, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini anlatmıştı.

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