Reyhanlı Barajı’nın 14 yeni misafiri var: Bölgedeki kuş türü sayısı 129’a yükseldi

Hatay’daki Reyhanlı Barajı ve çevresinde kuş türü sayısı 129’a yükseldi.

Fotoğraflar: AA

Amik Ovası’nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 14 yeni kuş türü görüntülendi.

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Yeni tespit edilenlerle bölgedeki tür sayısı 129’a yükseldi.

Dernek Başkanı Ali Atahan, her geçen gün daha çok kuş gözlendiğini söyleyerek keşiflere devam ettiklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Gözlemlerde 14 kuş türünü daha tespit ettik. Yıl sonuna kadar artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Reyhanlı Barajı, Hatay’ın kuş cenneti olma yolunda ilerliyor.”