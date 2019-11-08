Reyhan öğretmen görme engelli öğrencisine ışık oluyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyündeki Yatılı Bölge Ortaokulu’nun altıncı sınıf öğrencilerinden Kayser Taş (11) görme engelli. Taş’ın en büyük destekçisi resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş. Okuldaki görevine başladığında Kayser Taş’ın hiçbir şey öğrenemediğini fark eden Karaçavuş, idareyle konuşup onunla özel olarak ilgilenmeye başladı. Taş’a Braille Alfabesi’yle ders vererek ona ışık oluyor, eğitimine destek veriyor. Sadece onunla da kalmayıp bastonla yürümeyi, saçlarını toplamayı ve yemek yapmayı da öğretiyor.

Fotoğraf: DHA

Bir yıl önce İstanbul’dan Şemdinli’ye giden Karaçavuş, görme engellilere yönelik eğitim aldığını belirterek şunları söylüyor: “Kayser’in ilk dersine girdiğimde ona destek olabileceğimi düşündüm. İzin verilince gönüllü olarak hafta sonları evde derslerimize başladık. Kayser’le ilk tanışmamız iç acı değildi. Ben görsel sanatlar öğretmeniyim ve bununla birlikte Kayser bana ‘Bütün öğretmenler bana bir şeyler öğretiyor. Ama sen bana bir şey öğretmiyorsun benim eksiklerimi çok fazla yüzüme vuruyorsun’ demişti. Bu da benim çok zoruma gitmişti. Kayser için bir şeyler yapmalıydım ve yapmaya başladım.”

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Kayser’in öğrendikçe özgürleştiğini belirten Karaçavuş, onun öğrencisine bir şeyler öğrettiğini ancak kendisinin de ondan umudu, hayata umutla sarılmayı öğrendiğini vurguluyor.

İkisi görme engelli beş kardeşi olan ve öğretmen olmak isteyen Kayser Taş ise “Eskiden arkadaşlarımdan bana hikaye okumalarını istiyordum. Şimdi kimseden hikaye okumalarını istemiyorum. Kendim okuyorum, çok özgürüm, Reyhan hocama teşekkür ediyorum. Benim gibi görme engelli kardeşime yardım etmek istiyorum” diyor.