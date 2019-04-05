Reuters’tan ay ay dolar kaç lira olacak anketi: Bir yıl sonra 6.25

Reuters’ın 28 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre dolar/liranın eylül sonu itibariyle 5.9250’yi bulması, bir yıllık sürede ise yüzde 11’den fazla artışla 6.25 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Anket sonuçlarına göre yerel seçimlerin ardından potansiyel belirsizlik ve ABD ile artan gerilim ortamında değer kaybını sürdürmesi beklenen dolar nisan sonunda 5.60 seviyesinde olacak. Söz konusu tarihte dolar/TL’ye yönelik en yüksek beklenti 5.87, en düşük beklenti ise 5.20 seviyesinde.

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İşlemcilere göre başta S-400/Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar, yurt içi yerleşiklerin aralıksız devam eden döviz alımları, yüksek işsizlik ve enflasyon TL üzerinde baskı yaratıyor.

Ankete göre dolar/TL’nin üç ay sonra yani haziran sonunda 5.6550q seviyesinde olması bekleniyor.

Reuters’ın mart ayında yaptığı ankette dolar/TL’de altı ay sonrasına yönelik beklentinin medyanı 5.75 seviyesindeydi. Bu medyan kurumun en son anketinde 18 kuruşluk bir yükselişle 5.9250’ye yükseldi.

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Liradaki değer kaybına rağmen ankette gelişmekte olan ülke paralarında benzer bir eğilim beklenmiyor. Realin altı ay sonra dolar karşısında yüzde 4’ten fazla değer kazanacağı, dolar/rand paritesinin ise 14.30 ile göreceli yatay kalacağı tahmin ediliyor.

TL dolar karşısında yılbaşında bu yana yüzde 6’ya yakın kayıpta. Kur saat 13:48 itibariyle 5.5865 seviyesinden işlem görüyor.