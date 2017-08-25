Reuters’ın ‘Türk Telekom’ iddiası: Oger’in hissesini ya Suudiler ya da hükümet alacak 

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Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Oger Telekom’un hisselerini Saudi Telekom’un alacağı öne sürüldü.

Reuters’ın üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre bunun gerçekleşmemesi halinde Oger’in hissesi hükümet tarafından satın alınabilir.

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Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında 11 Kasım 2005’te Suudi merkezli Oger Telecom’a satılmıştı.

Eylül ve mart aylarında 290 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar lira) borç ödemesini gerçekleştiremeyen Oger’in Türk Telekom’dan dolayı toplam 4.75 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor.