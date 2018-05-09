Reuters’ın ‘T A M A M’ yorumu: Erdoğan’ın sözleri, Kürtlerle Türkleri birleştirdi

Uluslararası haber ajansı Reuters, dün akşam sosyal medyada muhalefetin kampanyasına dönüşen T A M A M için şu yorumu yaptı: “Tamam tweetleri aynı zamanda bütün büyük partilerin bir araya geldiği nadir bir muhalefet anıydı. Kürt yanlısı siyasetçiler ile Türk milliyetçileri nadiren ortak bir zemin bulabiliyor.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasının ardından sosyal medyada muhalefet “TAMAM” kampanyası başlatmıştı. ‘TAMAM’, Twitter’da 1.5 milyonu aşkın tweetle en çok konuşulan konular listesinde dünyada zirveye yerleşti.

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Duvar’da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletimiz ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” sözleri, Twitter’ın ardından dünya basınının da gündeminde.

İngiliz haber ajansı Reuters, dün gece sayısı bir buçuk milyonu bulan ‘T A M A M’ paylaşımları için “Tamam tweetleri, muhalefet açısından nadir bir birleşme anı” oldu yorumunda bulundu.

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Haberde şöyle dendi: “Geleneksel medyanın Erdoğan ve bakanlarına dair haberlerle dolup taştığı Türkiye’de, sosyal medya hükümete karşı muhalefet için öncelikli platform haline geldi. Erdoğan genellikle günde iki veya üç kere yaptığı konuşmaların hepsi büyük kanallarda canlı yayınlanıyor, muhalefet partilerine çok az ya da hiç yer ayrılıyor.”

Ajans, “Tamam tweetleri aynı zamanda bütün büyük partilerin bir araya geldiği nadir bir muhalefet anıydı. Kürt yanlısı muhalefet de etikete destek verdi. Kürt yanlısı siyasetçiler ile Türk milliyetçileri nadiren ortak bir zemin bulabiliyor” yorumu da yaptı.