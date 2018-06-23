Reuters’ın objektifinden İnce’nin ‘5 milyonluk’ İstanbul mitingi

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin katılımcı sayısını 5 milyon olarak açıkladığı ‘Büyük İstanbul Mitingi’nden Reuters kareleri…
Yaramazlara biraz batar!
CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin katılımcı sayısını 5 milyon olarak açıkladığı ‘Büyük İstanbul Mitingi’nden Reuters kareleri…
15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olarak nitelenen Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de gözaltına alındığı belirtildi. Sakarya’da gözaltına alına Tetik’in ‘FETÖ’ mensubu askerleri ve onları yöneten mahrem imamları denetlediği öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’lilerin rehavete kapılmasının kendilerini zora sokacağını belirterek “Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün” dedi.
Kozanoğlu’na ‘Yeni Türkiye’nin hikayesini sorduk, ‘eski Türkiye’yi unutmadan yanıtladı.
Almanya, Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun 24 Haziran seçimleri için Türkiye’ye giderek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi olarak görev yapmasının engellenmesinin uluslararası kuralların ihlali olduğunu savundu.
Avrasya Araştırma (AKAM) anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken HDP barajı geçiyor.