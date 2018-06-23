Reuters’ın objektifinden İnce’nin ‘5 milyonluk’ İstanbul mitingi

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olarak nitelenen Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de gözaltına alındığı belirtildi. Sakarya’da gözaltına alına Tetik’in ‘FETÖ’ mensubu askerleri ve onları yöneten mahrem imamları denetlediği öne sürüldü.