Diken

Yaramazlara biraz batar!

Reuters’ın objektifinden İnce’nin ‘5 milyonluk’ İstanbul mitingi

 

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin katılımcı sayısını 5 milyon olarak açıkladığı ‘Büyük İstanbul Mitingi’nden Reuters kareleri…


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