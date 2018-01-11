Reuters’in haberi: Türkiye’den çıkan patlayıcı yüklü gemi Akdeniz’de durduruldu

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Yunanistan sahil güvenlik botları, Mersin ve İskenderun limanlarından yükleme yapan bir geminin kargosunda yüksek miktarda patlayıcı buldu.

Reuters’in haberine göre Tanzanya bandıralı gemi Girit açıklarında cumartesi günü durduruldu. Kargo içindeki 29 konteynırda, bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat, elektriksiz fünye ve 11 boş LPG tankı tespit edildi.

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Yunan Tuğamiral Ioannis Argiriou, “Söz konusu malzemeler madencilikten, bomba yapımına ve terörist faaliyetlere kadar her türlü işte kullanılabilir” dedi.

Geminin sekiz mürettebatı gözaltında. Gözaltına alınan gemicilerin beşinin Ukraynalı, ikisinin Hintli, birinin ise Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi.

Geminin kayıtları, kargonun Mersin ve İskenderun’da yüklendiğini, varış yerinin Cibuti ve Umman gözüktüğünü gösterdi. Ancak Yunan sahil güvenlik makamları, “Geminin sahibi kaptana yükü Libya’nın Misrata limanına bırakma talimatı vermiş” dedi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, 2011 yılında uygulamaya konan ambargoyla iç savaş halinde olan Libya’ya silah satışı ve transferini yasaklamıştı.