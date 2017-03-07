Reuters’a konuşan Türk yetkili: ABD, Rakka operasyonunu YPG ile yapmaktan yana

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, ABD’nin IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’dan IŞİD’i çıkartma harekatına, Türkiye yerine YPG’nin destek vermesinden yana olduğu izlenimi verdiğini söyledi.

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka ile Deyr ez Zor arasındaki kritik bir yolu dün ele geçirmişti. DSG’nin bu hamlesiyle, Rakka’dan karayoluyla tüm çıkışlar kesilmiş oldu.

Reuters’a konuşan yetkili, “Bu aşamada ne olacağını bilmiyoruz, ancak ABD bu operasyonu Türkiye ile değil YPG ile yapacak gibi duruyor. Bir yandan da ABD, YPG’ye silah veriyor” dedi.

Operasyonun YPG’yle gerçekleştirilmesi halinde ABD-Türkiye ilişkileri için bir bedeli olacağını söyleyen yetkili, “YPG terör örgütüdür ve bunu her platformda dile getiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin tutumu

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri PYD’yi ve silahlı kanadı YPG’yi (Halk Savunma Birlikleri) ‘terör örgütü’ olarak gördüklerini ifade ediyor.

ABD’de farklı kademelerdeki isimler PYD ve onun silahlı kanadı olan Halk Savunma Birlikleri’ni (YPG) terör örgütü olarak görmediklerini açıklamıştı.

Erdoğan, ABD’nin bu tutumuna birçok kez sert ifadelerle tepki göstermişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Kürt güçlerin operasyonda yer alacağını, Türkiye’ninse IŞİD’le mücadeleye zarar verecek bir adım atmaması gerektiğini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de, Foreign Policy dergisine verdiği demeçte YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yönelik harekatına desteği sürdüreceklerinin sinyalini vermişti.