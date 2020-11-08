AKP’li yetkili: Ağbal akıllı davranacak

Türkiye ekonomi yönetimine yakın üst düzey yetkililer, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması ile ilgili Reuters’a konuştu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete’de açıklanan sürpriz karar için hiçbir neden belirtilmemişti ancak konuya birkaç yetkili, Reuters’a Uysal’ın bu yıl liranın değer kaybından sorumlu tutulduğunu söyledi.

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Yetkililerden biri ”Döviz kurundaki yükseliş gerçekten beklentileri çok hızlı aştı. Bazı adımların bir etkisi olması bekleniyordu, ancak bu da olmadı” dedi.

AKP’li başka bir yetkili ise, Ağbal’ın yeni görevinde ‘zorlu bir sınavla’ karşı karşıya olduğunu, ancak lira üzerindeki baskının bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilecek ‘güçlü bir isim’ olduğunu söyledi.

Yetkili, ‘Daha güçlü bir merkez bankası yöneticisi göreceğiz’ demekle birlikte, Ağbal’ın ‘akıllı davranacağını’ da vurguladı.

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Ağbal’ın siyasi müdahaleyi kabul edecek biri olarak görülmediğini de sözlerine ekleyen üst düzey görevli, “Zor bir görev ama döviz kurundaki hızlı yükselişi durdurmak için adımlar atılmalıdır” dedi.