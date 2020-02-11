Reuters: Yüzlerce Çinli firma ‘corona’ ile baş edebilmek için milyarlarca dolarlık kredi arıyor

Çin’de corona virüsünün etkilerini azaltmak için 300’den fazla firmanın toplamda 57.4 milyar yuanlık (50 milyar TL) kredi arayışında olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü 2019-nCoV nedeniyle ölenlerin sayısı 1018’e ulaşırken, Dünya Sağlık Örtünü’nün verilerine göre vaka sayısı ise 43 bini aştı.

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Kıdemli bir ekonomist, yetkililerin şehirleri karantina altına almasının, ulaşım ağlarının kesilmesinin ve insanların toplandığı mekanların kapatılmasının ekonomik büyümenin ilk çeyrekte yüzde 5’ten daha düşük olmasına neden olabileceğini söyledi.

Fabrikaların corona virüsü nedeniyle daha uzun süre kapalı kalmasının küresel tedarik zincirini de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Kredi talebinde bulunan şirketler arasında paket servis devi Meituan Dianping, akıllı telefon üreticisi Xiaomi araç paylaşım uygulaması Didi Chuxing, yüz tanıma girişimi Megvii Techonology, güvenli internet servisleri sağlayan Qihoo 360 gibi şirketler yer alıyor.

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Kaynaklar, talebin çoğunlukla salgının kontrolünde rol oynayan ya da salgından en fazla etkilenen şirketlerden geldiğini belirtiyor.