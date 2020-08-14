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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Yunan ve Türk savaş gemileri arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı

Doğu Akdeniz’deki mücadele esnasında bir Yunan ve bir Türk savaş gemisi arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı.

Fotoğraf MSB

Bir Yunan savunma kaynağı bu olayı “Kaza” diye tanımladı.

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Akdeniz’de Türkiye’nin bölgeye savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi Oruç Reis’i göndermesiyle gerilim artmıştı.

İki ülke de aynı bölge üzerinde hak iddia ederken Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları konuyu görüşmek üzere bugün bir araya gelecek.

Oruç Reis, Güney Kıbrıs ile Girit arasında seyrederken onu birkaç Yunan gemisi takip ediyordu.

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Çarşamba günü bu takip eden gemilerden biri olan Limnos, Oruç Reyis’e yaklaşırken Kemal Reis isimli geminin önüne çıktı.

Limnos kafa kafaya çarpışmanın önüne geçmek için manevra yaptı ve iki gemi arasında ufak bir çarpışma yaşandı.

Kaynak bu durumu “Bu bir kazaydı” diye ifade ederken, Limnos’un bu kazada zarar görmediğini söyledi.

Bu olaya ilişkin Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir yorum yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada petrol ve doğalgaz araştırma gemisi Oruç Reis’e saldırılmaması gerektiğini, saldırılacak olursa bunun bedelini ‘ağır olacağını’ ve perşembe günü bunun ilk cevabının verildiğini söylemişti.

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