Diken

Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Yunan polisinin müdahalesinde bir sığınmacı hayatını kaybetti

Bugün Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nda sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahale sırasında bir Suriyeli sığınmacının hayatını kaybettiği öne sürüldü. Yunanistan ise iddiayı reddetti.

İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kastanyes sınır Kapısı arasında sığınmacılara Yunanistan polisinin gazlı müdahalesi. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre İpsala Sınır Kapısı’nda Türkiye ile Yunanistan arasında kalan 40 metrelik alanda sınırı geçmeye çalışan Suriyeli bir sığınmacının, Yunan polisinin müdahalesi sırasında başından yaralandığı, daha sonra ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak sığınmacının nasıl ve ne şekilde yaralandığına ilişkin bilgi edinilemedi.

Reklam

Hayatını kaybettiği öne sürülen sığınmacı.

Yunanistan hükümet sözcüsü ise sosyal medyada başından yaralı sığınmacıyı yerde yatarken gösteren videonun ‘sahte haber’ olduğunu öne sürdü.

Süzcü Stelyos Petsas, “Herkesi Türk propagandasına karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz” dedi.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle ateş etmesi sonucu beş sığınmacının yaralandığı bildirilmişti.

Reklam

İpsala’da Yunan askerlerinin plastik mermi sıktığı beş sığınmacı yaralandı

Sığınmacılar bu kez de Kaş’tan Meis’e geçmeye çalışıyor

Soylu, ayrılan sığınmacı sayısını güncelledi: 117 bin 677

Yunanistan sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya aldı

Reuters: Midilli açıklarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı

Midilli’deki gönüllü: Sığınmacı botunu batırmak istediler, aktivistler kurtardı

Bakan duyurdu: Türkiye’den ayrılan göçmen sayısı 100 bini geçti

Sınırdaki göçmenler geceyi yağmur altında geçirdi, ateş yakarak ısındı

Erdoğan, Trump ile görüştü: İdlib’deki insanlık dramının önüne geçilmeli

Yunanistan Pazarkule sınır kapısını otobüsle kapattı

Birçok ilden sığınmacı Avrupa’ya geçmek için sahillerde ve sınırlarda toplanıyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...