Reuters: Yunan polisinin müdahalesinde bir sığınmacı hayatını kaybetti

Bugün Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nda sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahale sırasında bir Suriyeli sığınmacının hayatını kaybettiği öne sürüldü. Yunanistan ise iddiayı reddetti.

İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kastanyes sınır Kapısı arasında sığınmacılara Yunanistan polisinin gazlı müdahalesi. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre İpsala Sınır Kapısı’nda Türkiye ile Yunanistan arasında kalan 40 metrelik alanda sınırı geçmeye çalışan Suriyeli bir sığınmacının, Yunan polisinin müdahalesi sırasında başından yaralandığı, daha sonra ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak sığınmacının nasıl ve ne şekilde yaralandığına ilişkin bilgi edinilemedi.

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Hayatını kaybettiği öne sürülen sığınmacı.

Yunanistan hükümet sözcüsü ise sosyal medyada başından yaralı sığınmacıyı yerde yatarken gösteren videonun ‘sahte haber’ olduğunu öne sürdü.

Süzcü Stelyos Petsas, “Herkesi Türk propagandasına karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz” dedi.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle ateş etmesi sonucu beş sığınmacının yaralandığı bildirilmişti.