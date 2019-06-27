Reuters: Yenilgi, süreci hızlandırdı; Babacan ve Gül sonbaharda parti kuruyor

Reuters, AKP’nin İstanbul seçimindeki yenilginin ardından eski başbakan yardımcısı AKP’li Ali Babacan ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni partiyi yüksek ihtimalle bu sonbaharda kuracağını yazdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Haberin ekonomi bakanı ve dışişleri bakanı olarak da görev yapmış Babacan’a yakın bir danışmana dayandırılan bölümünde ‘Babacan ve Gül’ün partiyi altı ay gibi bir sürede kurmayı düşündüklerini, fakat AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin en büyük kentlerini kaybetmiş olmasının süreci hızlandırdığı’ belirtildi.

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İsmi verilmeyen danışman yeni partinin nasıl finanse edileceğini belirtmezken, yeni parti için şimdiye kadar mevcut AKP’li vekillerle, diğer siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yapıldığını söyledi.

Danışman AKP’li vekillerden yeni partiye katılacak kişiler olduğunu belirtti fakat sayısı hakkında bir bilgi vermedi ve ‘birkaç sürpriz önemli destekçi olmasını beklediğini’ söyledi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen ve yine isminin kullanılmasını istemeyen AKP’li bir yetkili ise partinin bu planlardan haberi olduğunu belirterek Babacan’ın güçlü ve saygı duyulan bir figür olduğunu söyledi. AKP’li yetkili şu ifadeleri kullandı: “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür. Tabii ki AKP yeni partiden etkilenecek ve diğer partiler gibi biz de bazı AKP seçmenlerini kaybedebiliriz.”

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Partinin seçim sonuçlarının sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini belirten yetkili şöyle devam etti: “Devleti yönetebildiğimiz fakat hala halkın yanında olabildiğimiz bir politikaya dönmeye ihtiyacımız var.”

Haberde Davutoğlu’na yakın bir kaynak ise ‘Davutoğlu’nun yeni bir adım atmaya hazırlandığını’ belirtti fakat Davutoğlu’nun Gül-Babacan partisine şimdilik katılmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Haberde yorumlarına yer verilen Oxford Üniversitesi misafir öğretim görevlisi Galip Dalay’ın “AKP’nin toplumun muhafazakar kesimi üzerindeki tekeli kırılmıştır” sözü de aktarıldı.