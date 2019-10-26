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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Washington S-400 konusunda Türkiye’ye hala baskı yapıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan kimliğini açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, Washington yönetiminin ‘S-400’leri geri göndermesi, elden çıkarması ya da aktive etmemesi’ konusunda Ankara’ya hala baskı yaptığını söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’a konuşan yetkili, S-400 meselesinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin destek verdiği YPG unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı da kapsayan ‘daha geniş çerçeveli bir sorun’ olduğunu belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerini hatırlatan yetkili, “Siz ateşkes yapın biz de yaptırımları durduralım. Fakat tehlike henüz geçmedi” dedi.

Türkiye’yle çözümsüz kalan her konuyu masaya yatırdıklarını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların hepsinin üzerinde çalışıyoruz. CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız daha kapsamlı bir dizi sorunun parçası aslında.”

‘Herkes Erdoğan değil’

S-400 sürecine ilişkin herkesin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi düşünmediğini ifade eden yetkili, bazılarının bu konuda risk almayarak uzlaşmacı davranma taraftarı olduğunu söyledi: “Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi değil. Yıllardır Rus nüfuzuna girmemeyi, NATO üyeliğinden çıkarılmamayı ve Washington ile ilişkilerin kötüleşmemesini yeğleriz diyenler de var.”

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