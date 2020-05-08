Reuters: Üç kamu bankasına 20 milyar TL civarı sermaye enjeksiyonu planlanıyor

Üç kamu bankası için planlanan sermaye artışının birkaç gün içinde yapılması bekleniyor. Toplam 20 milyar liralık sermaye enjeksiyonu öngörülüyor.

İki bankacılık kaynağının Reuters’e verdiği bilgiye göre Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na 7.5 ve 5 milyar lira bandında sermaye enjeksiyonu yapılacak.

Reklam

Bir kaynak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iki gün önce yabancı yatırımcılarla düzenlenen toplantıda çok kısa bir süre içinde sermaye artışının yapılacağını belirttiğini söyledi.

Diğer kaynak, “Gelecek hafta başına kadar kamu bankalarının sermaye artırımı konusunda gereken düzenlemenin yayınlanmasını bekliyoruz” dedi.

Borsada Vakıfbank ve Halkbank hisseleri primli işlem görüyor. Analistler sermaye artışı beklentisinin hisselerdeki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

Reklam

Vakıfbank hisseleri 4.66 liraya kadar yükseldikten sonra 16:43’te yüzde 2.2 primle 4.60 liradan işlem görürken, Halkbank hisseleri de 5.46 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 3.1 primle 5.35 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi ve BIST-100 ise yüzde 0.5 ekside.