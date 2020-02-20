Reuters: Türkiye ve Rusya İdlib çevresinde ortak devriye fikrini tartışıyor

Türkiye, Rusya ve İran’ın, Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeleri görüşmek üzere mart ayında İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geleceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün (19 Şubat) ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek İdlib’e askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bunun üstüne askeri operasyonun ‘en kötü senaryo’ olduğunu kaydetmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün “Rusya ile Ankara ve Moskova’daki görüşmelerde birbirimize talepleri ilettik, önümüzdeki dönemde bu trafiği yoğunlaştıracağız” diye konuşmuş, görüşmelerin şu ana kadar istenen seviyede olmadığını söylemişti.

Reuters’ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde ayrıca Türkiye ve Rusya’nın bölgenin güvenliğini sağlamak için İdlib çevresinde ortak devriye fikrini görüştüğü belirtildi.