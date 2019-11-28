Reuters: Türkiye NATO’nun Baltık planlarına destek vermemekte direniyor

Bir Türk diplomatik kaynak, Ankara’nın savunma planları için talepleri yerine getirilinceye kadar, NATO müttefiklerinin Baltık ülkeleri ve Polonya için ittifak savunma planını destek talebine direneceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’da salı günü yer alan bir habere göre NATO güvenlik ittifakından dört üst düzey kaynak, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı yürüttüğü askeri harekata siyasi destek isteyen Türkiye’nin bu nedenle NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya’yı savunma planına onay vermediğini öne sürmüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan şu mesajı paylaşmıştı: “Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO’nun güçlü bir üyesi ve AB’ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır.”

Üye ülkelerin NATO temsilcileri, zirve öncesinde Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’yı Rusya’dan gelebilecek bir saldırıya karşı savunma planına tüm üye ülkelerin onay vermesi için çalışma yürütüyor.

Türk kaynak NATO’nun Türkiye için, güneyinden saldırı olması durumu dahil olmak üzere Türkiye’nin savunması için ittifak planını desteklemeyi bu yıl kabul ettiğini belirtti.

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Kaynağın yaptığı açıklamaya göre planda YPG’nin Türkiye’ye yönelik terör tehdidi olarak görülmesi de yer alıyor ancak Washington daha sonra desteğini geri çekti ve diğer ülkeler de karşı çıktı.

Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizimki (savunma planı) yayınlanmadıysa ötekine de izin vermeyiz diyoruz. O gün Dişişleri Bakanları toplantısında bizim Baltık ülkeleri için hazırlanan planı yayınlamamızı isteyenler bizimki için de aynı duyarlılığı göstersinler.”

Stoltenberg: Bütün müttefikleri koruyacak planlarımız var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konu hakkında soru üzerine NATO içindeki görüşmelerin ayrıntılarını vermedi ancak “Bütün müttefikleri savunmak ve korumak için planlarımız var ve toplu savunmaya olan bağlılığımız çok yüksek” dedi.

Stoltenberg “Yalnızca planlarımız değil, aynı zamanda onlarca yıldır sahip olduğumuz daha fazla hazır gücümüz, modern komuta yapımız ve daha fazla kapasitemiz var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye ‘tekliflere hazır’

Türkiye, ABD’nin 1000 adet birliğini bölgeden geri çekme kararının ardından ekim ayında Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyonu başlatmıştı. Ankara’nın NATO müttefikleri operasyonun İŞİD’le savaşı olumsuz etkileyeceğini düşünüyorlar.

Stoltenberg’in bu konuda NATO müttefikleri arasında ortak bir dil bulmaya çalıştığını söyleyen kaynak, Türkiye’nin de ‘tekliflere hazır’ olduğunu belirtti.