Reuters: Libya’daki iki üssün kontrolü için müzakere yürütülüyor

Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile bir hava ve bir deniz üssünün kullanımı için müzakere yürüttüğü bildirildi.

Fotoğraf: turkishpress.com

Bir Türk kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, Misrata deniz üssü ve el-Vatiye hava üssünün Türkiye tarafından kullanılması konusunda nihai bir karar alınmadı.

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İki üs de kısa bir süre önce UMH güçlerinin eline geçti. Bu üslerin tahsisi halinde Türkiye, Kuzey Afrika’da kalıcı bir askeri varlık elde etmiş olacak.

Adının açıklanmasını istemeyen Türk kaynak, “Son alınan hava üslerinden Vatiye’yi Türkiye’nin kullanması gündemde. Misrata deniz üssünün Türkiye tarafından kullanılması söz konusu olabilir. Türkiye’nin varlığı orada başka sorunların ortaya çıkmasının engellenmesi için de kritik önemde” dedi.

Rusya dışişleri bakanı İstanbul ziyaretini iptal etmişti

Türkiye’nin destek verdiği UMH son birkaç haftada Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek alan Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu (LUO) ülkenin batısından püskürttü. Ankara geçen hafta çatışmalar bittiğinde Libya ile enerji ve inşaat alanında işbirliğini artırabileceğini belirtmişti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu hafta sonu planladığı ve Türk yetkililerle görüşmek için yapacağı İstanbul ziyaretini ertelemiş, bir Türk yetkili Reuters’a bunun nedeni olarak Ankara’nın desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin Sirte’yi geri almak için hazırlandığı harekat olduğunu belirtmişti.