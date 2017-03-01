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Reuters: Türkiye destekli ÖSO güçleri, Menbiç’te DSG’nin elindeki köylere saldırdı

 

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun Menbiç kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) saldırdığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in bir DSG sözcüsüne dayandırdığı haberine göre ÖSO, DSG’nin elinde bulunan köylere saldırdı. Sözcü Sharfan Derviş, “Kente yönelen Türk tehditlerine karşı kendimizi tutuyoruz, ancak gerekirse kenti savunacağız” diye konuştu.

DSG’nin ana omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ olarak gördüğü YPG oluşturuyor.

Harita: Al Jazeera Türk

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ilk olarak geçen ekim ayında El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyerek, “Bu adımları atacağımızı (ABD Başkanı Barack) Obama’yla paylaştım” demişti.

9 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Erdoğan 12 Şubat’ta ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’

16 Şubat’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söylemişti.

Son olarak Çavuşoğlu Suriye’de ‘yeni hedef’i Menbiç olarak işaret edip, “YPG’den temizlenmeli” demişti.

ABD kalkanı

Buna karşılık ABD YPG’nin elindeki Menbiç’e kalkan olmuş durumda.

ABD bugün Türkiye’nin ‘terörist’ muamelesi yaptığı YPG’yi desteklemekteki kararlılığını bir kez daha dile getirmişti. Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Türkiye’nin YPG’nin elindeki Menbiç’e yönelik bir hareketinin IŞİD’e karşı harekat planını etkileyeceğini söylemişti

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Akşam Postası / 1 Mart 2017

1- ABD’den örtülü uyarı: Türkiye’nin Menbiç’e müdahalesi IŞİD’le mücadeleyi etkiler
ABD Türkiye’nin ‘terörist’ muamelesi yaptığı YPG’yi desteklemekteki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Türkiye’nin YPG’nin elindeki Menbiç’e yönelik bir hareketinin IŞİD’e karşı harekat planını etkileyeceğini söyledi.

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