Reuters: Türkiye ABD yaptırımlarına uyuyor, İran’dan petrol alımı kesildi

ABD’nin Türkiye dahil sekiz ülkenin İran yaptırımları muafiyetini kaldırmasının ardından, Türkiye’nin İran’dan petrol alımını tamamen durdurduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

ABD, nükleer anlaşmanın bozulmasının ardından İran’a yönelik yaptırımları devreye sokmuş ve Türkiye dahil sekiz ülkeye altı aylığına geçici muafiyet getirmişti. Yaptırımlar 4 Kasım 2018’den itibaren yürürlüğe girmiş, 22 Nisan’da da muafiyetlerin mayıs başında kaldırılacağı açıklanmıştı.

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Reuters’ın finansal piyasa verileri ve altyapı sağlayıcısı Refinitiv’in verilerine dayandırdığı habere göre muafiyetlerin kaldırıldığı mayıs ayı başından bu yana Türk limanlarına İran petrolü taşıyan herhangi bir tanker yanaşmadı.

Ayrıca Reuters’a konuşan bir yetkili de Türkiye’nin ithal ettiği petrolün neredeyse tamamını kullanan Tüpraş’ın ABD’den muafiyeti uzatmasını talep ettiğini, ancak Türkiye’ye muafiyet tanınmayınca yaptırımlara tam uyum sağlayacağını belirttiğini ifade etti.

Veriler Türkiye’nin mart ayı başında İran’dan petrol alımını azalttığını gösteriyor. Analistler de Ankara’nın bu açığı Irak, Rusya ve Kazakistan’dan kapattığını öne sürdü.