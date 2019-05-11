Reuters: Türk kamu bankaları bir haftada 4.5 milyar dolar satmış

Reuters’a konuşan iki kaynak, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası Türk kamu bankalarının TL’deki değer kaybını engellemek amacıyla bir haftada yaklaşık 4.5 milyar dolar sattığını söyledi.

Reuters kendisine bilgi veren dört kaynağın bankaların cuma günü lirayı korumak için sarfettiği çabaları teyit etti. Bir yatırımcı “Kamu bankaları yine saat 18:00-20:00 GMT aralığında müdahale etti” dedi.

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Kıdemli bir forex işlemcisi ise “Dolar/TL 6.10’a geriledikten sonra net bir şekilde Türk bankalarının piyasada olduklarını farkettik. Bankalar piyasada likidite bitene kadar dolar sattı” dedi.

Geçtiğimiz gün Reuters, içinde Ziraat Bankası’nın da olduğu bazı kamu bankalarının Asya seansında piyasaya 1 milyar dolar sattığını yazmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimini iptal kararı sonrasında hafta içi 6.24 seviyesine çıkarak son yedi ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, merkez bankasının sıkılaştırma hamleleriyle haftayı 5.99 seviyesinden kapattı.