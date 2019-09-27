Reuters: Trump, kişisel menfaatini ABD’nin üzerine koymuşsa azledilebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenkskiy’den, Demokrat Partili rakibi Joe Biden ve oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerinin araştırılmasını istemesiyle ilgili başlatılan ‘azil’ soruşturmasının sonucu, ABD’de uzmanlar arasında tartışılıyor. Trump ile Zelenskiy arasındaki resmi telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkmasından sonra Temsilciler Meclisi’nde başlatılan soruşturmanın, ancak Trump’ın kişisel menfaatini ülke menfaatinin üzerine koyduğunun ispat edilmesiyle ‘Başkanın görevden azlinin’ söz konusu olabileceği bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters haber ajansı, Demokrat Partili siyasetçilerin ABD Başkanı Donald Trump aleyhine başlattığı soruşturma sürecinin, Trump’ın rakibine araştırması için yabancı mevkidaşından talepte bulunduğunu, böylece yetkilerini kötüye kullandığını ispat edebilirlerse sağlam temellere dayanacağını belirterek hukukçuların ve uzmanların görüşlerine yer verdi.

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İki lider arasındaki telefon görüşmesinin Beyaz Saray tarafından yayımlanan özetine göre, Trump 2020 seçimlerinde önde gözüken Demokrat rakibi Joe Biden’ın hakkında araştırma yürütmesi için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’i sıkıştırdı.

Beyaz Saray aynı zamanda ABD’nin Ukrayna’ya verdiği mali yardımı Trump’ın talebi yerine getirilene kadar bekletip bekletmediğini tartışmaya açan muhbir raporunu da yayınladı.

Reuters’a görüş bildiren hukukçular, ‘azil’ soruşturmasında, Trump’ın Ukrayna’ya mali yardımı koz olarak kullanıp kişisel menfaatini ülkenin menfaatinin üzerine koyup koymadığının araştırılacağını ve soruşturmanın yönünün buna göre belirleneceğini belirttiler.

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Uzmanlar olayın örtbas edilmesinin soruşturma isteyenlerin elini güçlendirebileceğini de kaydetti.

‘Trump, ülke çıkarını kendi çıkarı için riske atmış gözüküyor; Biden da dokunulmaz değil’

Georgetown Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Michael Seidman, konu hakkında şunları söyledi: “ABD kendi milli güvenlik çıkarlarını korumak için Ukrayna ile görüşmeler yürütüyor. Ancak başkan bu çıkarları kendi politik çıkarları için kullanarak riske atmış gibi gözüküyor. Eğer yaşanan gerçekten buysa, soruşturmanın temelinde bu durum yer alacaktır.”

Ancak ABD’deki bütün hukukçular, söz konusu ‘azil’ soruşturmasının haklı sebepleri olduğu konusunda hemfikir değil. Anayasa hukukçusu ve Adalet Bakanlığı eski müşaviri David Rivkin, yabancı bir ülkeden bir ABD vatandaşının o ülke yasalarını ihlal edip etmediğinin araştırılmasının istenmesinde herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığını belirtti.

Rivkin, “Bir insanın ABD’de makam için yarışıyor olması onu yabancı ülke soruşturmalarında dokunulmaz yapmaz, yapmamalı” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, salı günü ‘azil’ için resmi soruşturma talebinin yapıldığını açıklamıştı.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin usule uygun olduğunu ve Biden’i araştırması için Ukrayna cumhurbaşkanına baskı uygulamadığını ifade etti. Trump, Biden’ın, oğlu Hunter ile bağlantılı bir şirket aleyhine Ukrayna’da yürütülen soruşturmayı uygunsuz şekilde durdurmaya çalıştığını iddia ediyor.

Biden’ın, başkan yardımcılığı görevini yürütürken yetkilerini oğluna yardım etmek için kullandığıyla ilgili herhangi bir delil ise bulunmuyor.