Reuters: Sorunlu kredilerin satışını kolaylaştırmak için düzenleme planlanıyor

Türk bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin yabancı kurumlara satışını kolaylaştıracak düzenleme değişikliklerini ele almak için yabancı yatırımcılar, bankalar ve düzenleyici kurumlar bu hafta bir araya gelecek.

Fotoğraf: Reuters

Konuya yakın beş kaynağın verdiği bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu, bankacılık sektöründeki takibe dönüşmüş kredileri (NPL) alma konusunda ‘iştahlı’ yabancı alıcıların önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan düzenleme değişiklikleri üzerinde çalışıyor.

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Öte yandan Reuters’a konuşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri, bu hafta bankacılar ve düzenleyici kurumların da katıldığı, takipteki krediler sorununun çözülmesine yardımcı olmak için yapılması gerekenleri belirlemek için bu hafta İstanbul’da çalışma toplantıları düzenleyeceklerini söyledi.

Kaynaklar yasal mevzuatın yabancı fonların yurtiçi pazara girmesi için uygun olmadığını belirterek, bunun için düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

Geçen yılki kur krizinin etkisiyle borç ödemelerini aksatan şirketlerin banka bilançolarında yarattığı tahribatı gidermek için şu ana kadarki en agresif adımlardan biri eylül ayında BDDK tarafından atılmış ve kurum 46 milyar lira büyüklüğündeki krediyi takibe atmaları konusunda bankalara talimat vermişti.

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Kaynaklar bu kararın da, NPL satışı konusunda şu ana kadar isteksiz olan Türk bankalarını harekete geçirebileceğini belirtiyor.

Konuya yakın bir kaynak, ‘Yabancı kurumlara sorunlu kredinin satışı konusunda düzenleyici çerçevenin çok dar kapsamlı olduğunu’ belirterek, “Sorunlu kredilerle ilgilenen yabancı kurumlar, Türkiye’de iş yapmasının önündeki engelleri kaldırmak için görüşmeler sürdürüyor. BDDK ve SPK gibi kurumlar da düzenleme değişiklikleri üzerinde görüşmeler yürütüyor” dedi.

Bilançolarındaki kötü krediler konusunda uluslararası yatırımcılarla bir süredir diyalog halinde olan Türk bankaları, mayıs ayında yabancı finansal kurumlar ve yatırımcılarla bir araya gelmiş ancak bir ilerleme sağlanamamıştı. Reuters’ta son aylarda yer alan haberlerde Goldman Sachs, Bain Capital, EBRD, IFC, Deutsche Bank ve Cerberus gibi kurumların adı ilgili yabancı kurumlar arasında yer almıştı.

Reuters’da cuma günü yer alan haberde de SC Lowy ve Houlihan Lokey şirketlerinin, Türkiye’de sorunlu kredilere yatırım yapma konusunda fırsatları değerlendirdiği haberi yer aldı.

SC Lowy Avrupa Başkanı David Beckett “Türk bankaları ile yıl bitmeden bir anlaşma yapabileceğimiz konusunda umutluyum” dedi.

Kaynaklardan iki tanesi, herhangi bir satış yapılmadan önce, yabancı fonların doğrudan Türk bankalarından kredi satın almasına izin verecek şekilde düzenleme değişikliklerinin gerekeceğini söyledi.

Diğer bir kaynak da mevcut düzenlemelerin, sorunlu kredi yatırımcılarının taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.