Reuters: Son haftalarda İdlib’den kaçanların sayısı 180 bini buldu

Son haftalarda İdlib’den kaçanların sayısı 180 bini buldu.

Temsili fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters’ın hbaerine göre, İdlib bölgesinde Suriye hükümetine bağlı güçlerin son zamanlardaki ilerleyişiyle onlarca sivil Türkiye sınırındaki zeytin bahçelerine kaçtı.

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Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgenin Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı uyarınca belli bir süre zarfında silahsızlandırılmasına karar verilmişti.

Ancak mutabakat için verilen süre aşılmasına rağmen cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) bölgeden ağır silahlarını çekmemiş, hatta Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Suriye hükümetine bağlı güçlerse son dönemde İdlib’in güneyine yönelik saldırılarını artırmış, bunun da bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden olduğunu bildirilmişti.

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Reuters’ın haberinde, Suriye’deki Atme kasabasının Türkiye sınırına kaçan sivillerin yeterli gıda ve suyunun bulunmadığı, bu kişilerin gidecek başka yerlerinin olmadığı kaydedildi.

Bölge civarında Türkiye’nin 12 adet gözlem noktası bulunuyor.







