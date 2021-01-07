Reuters: Sinovac’ın aşısı ileri aşama denemelere göre yüzde 78 etkili

Reuters’ın kendi kaynağından aktardığına göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, Brezilya’da yapılan ileri aşama denemelerinin sonuçlarına göre yüzde 78 etkili.

Fotoğraf: Reuters

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da en fazla Covid-19 vakasınıın kayda geçtiği Brezilya ve Endonezya, söz konusu şirketin CoronaVac adlı aşısını bu ay için dağıtmaya hazırlanıyor.

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Şu ana kadar bu ülkeler dışında Türkiye, Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland da Sinovac ile tedarik anlaşmaları yaptı.

Sonuçlar henüz kamuya açıklanmadığı için Reuters’a ismini vermeden konuşan kaynağa göre Sinovac’ın Brezilyalı ortağı biyomedikal merkezi Butantan, etkinlik verilerini federal sağlık düzenleyicisi Anvisa’ya bu sabah sundu. Aşının acil kullanımı için onay istedi.

İlk olarak Folha de S.Paulo gazetesi tarafından bildirilen bulgular, Butantan liderliğinde yaklaşık 13 bin gönüllüyü içeren ve yarısı plasebo, yarısı iki dozluk aşı alan bir çalışmaya dayanıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının koruyuculuğunun yüzde 91.25 oranında olduğunu söyleyerek ”Aşının etkisi 21’inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak” bilgisini vermişti.