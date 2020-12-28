Reuters: Sinovac’in aşısı hakkında ‘parça parça açıklanan veriler’ güveni zedeliyor

Reuters’a göre, Çin’in Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının virüse karşı ne kadar etkili olduğu hakkında farklı ülkelerde ‘parça parça açıklanan veriler’, aşıya olan güveni zedeliyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın anazilinde, Türkiye’nin, CoronaVac aşısının yüzde 91.25 oranında etkili olduğunu belirttiği, Brezilyalı araştırmacıların ise aynı gün yaptıkları açıklamada bu aşının etkililik oranının yüzde 50 ile yüzde 90 arasında olduğunu ifade ettikleri belirtiliyor.

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Raporda, “Brezilya, aşının etkinlik verilerini açıklamayı üçüncü kez ertelerken, Sinovac, Endonezya, Türkiye ve Şili’yi içeren küresel test verilerini birleştirmeye çalışıyor” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca, rakip ilaç şirketleri Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirmiş olduğu aşılara kıyasla daha kolay saklanabilir ve taşınabilir olan Sinovac’ın, etklinlik raporlarının birçok gelişmekte olan ülke tarafından takip edildiği vurgulanıyor.

Uzmanların, ‘aşıların çeşitli ortamlarda farklı etkinlik düzeyi göstermesinin normal olduğunu’ söyledikleri hatırlatılırken, CoronaVac verilerinin açıklanma şeklinin kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.

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Reuters’a konuşan Güney Kore merkezli Uluslararası Aşı Enstitüsü Başkanı Jerome Kim şu ifadeleri kullandı: “Verilerinizin ilk sunumda ikna edici olmasını istersiniz. Pfizer ve Moderna bunu başarırken, AstraZeneca bunda daha az başarılı oldu. Birden fazla kez verilerin ‘sızdırılması’ nedeniyle Sinovac aşısında aynı etkiyi göremiyorsunuz. Muhtemelen Ocak ayındaki son sunum daha ikna edici olacaktır.”