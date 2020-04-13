Reuters: Sınırdaki Suriyeliler ‘corona’ endişesiyle evlerine dönmeye başladı

Çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ve Türkiye sınırındaki kalabalık kamplarda kalan binlerce Suriyeli, yeni bir çatışma riskine rağmen corona virüsü endişeleri nedeniyle evlerine dönmeye başladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Rusya’nın desteklediği Suriye hükümet güçlerinin, muhaliflerin ‘son kalesi’ konumundaki İdlib kentini geri almak için başlattığı saldırıları hızlandırmasının ardından, İdlib ve çevre bölgelerden yaklaşık bir milyon kişinin evlerini terk ettiği bildirilmişti.

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Saldırılar, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı bazı grupları destekleyen Türkiye ile Suriye hükümetini hava saldırılarıyla destekleyen Rusya’nın Moskova’da imzaladığı ateşkesin ardından önemli ölçüde azalmıştı.

Suriye’nin kuzeybatısında henüz doğrulanmış bir corona virüsü vakası bulunmasa da hastanelerin durumundan ve kampların çok kalabalık olmasından endişe duyan doktorlar durumun hızla insani bir felakete dönmesinden korkuyor.