Reuters: Sığınmacılara su sıkan Yunan güçlerine Türk tarafından gaz bombası

Sığınmacılara tazyikli su sıkan Yunan sınır güçlerine Türk tarafından göz yaşartıcı gaz atıldığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’nın 28 Şubat’ta sığınmacıların Avrupa’ya geçmesine izin vereceğini açıklamasından sonra binlerce kişi Yunanistan’a girmek için bölgeye yönelmişti.

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Reuters’in haberine göre, Yunan görevliler sınırdaki kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti. Bunun üzerine Türk tarafı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Atina, çatışmaları ulusal güvenlik için tehdit olarak nitelendirirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği liderlerini on binlerce sığınmacının Avrupa Birliği’ne girdiği 2015 yılının tekrarlanmaması için bölgede istişareye çağırmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun periyodik olarak güncellediği verilere göre 28 Şubat’tan bugüne kadar 130 binden fazla sığınmacı Edirne’den Yunanistan tarafına geçti.

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Son olarak, Soylu, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye tarafına geri iten Yunanistan’ın sığınma hakkı ihlali işlediğini söyleyerek, 1000 özel harekat polisini geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç sınırına getireceklerini duyurmuştu.