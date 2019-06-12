Reuters: Rusya ve Türkiye anlaştı, İdlib’de ateşkes sağlandı

Suriye hükümet güçleri ile Rusya’ya ait savaş uçaklarının hedefindeki Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesinde, Rusya ve Türkiye’nin anlaşmasıyla ‘ateşkesin tamamen sağlandığı’ bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in, Rus askeri yetkilileri kaynaklı haber yapan Rus haber ajanslarına dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmayla kurulan İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgesinde’ ateşkesin uygulanmaya başlandığı belirtildi. Ancak söz konusu ateşkesin ne kadar süreyle geçerli olacağı hakkında bilgi verilmedi.

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Suriye’nin, Türkiye sınırında yer alan İdlib bölgesinde, silahlı muhalif ve cihatçı gruplar, etkin durumda. Bölgedeki hakimiyet ise ‘el-Kaide’nin Suriye kolu’ olarak bilinen ve el-Kaide’den şeklen ayrıldıktan sonra adını 2016’da ‘Heyet Tahrir-üş Şam’ olarak değiştiren el-Nusra örgütünde. İdlib’de ayrıca Suriye’nin hükümet güçlerinin eline geçen diğer bölgelerinden gelen ve çoğunluğu muhalif grupların ailelerinden oluşan, yaklaşık 3 milyon kişilik ‘ülke içinde yerinden edilmiş kişiler’ kategorisine giren kalabalık bir nüfusu da barındırıyor.