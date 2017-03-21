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Reuters objektifinden Nevruz…

 

Bu yılki Nevruz kutlamaları Diyarbakır ve İstanbul’da gerçekleşti.

Fotoğraflar: Reuters

Kutlamalarının merkezi Diyarbakır’da yüz binlerce kişi bir araya gelirken, sık sık ‘Biji Newroz’ sloganları atıldı. Pek çok kişi ise halay çekti.

Kutlamalarda ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu da geniş yer bulurken, Diyarbakır’da konuşan eski Mardin Büyükşehir belediye eş başkanı Ahmet Türk, “Bugün eş genel başkanlarımız zindanda. Bu zindan siyasetini yürütenlere ‘Evet’ mi diyeceğiz? Elbette ki ‘Hayır’ diyeceğiz” dedi.

İstanbul’da da Nevruz kutlamaları Kartal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Buradaki pankartlarda da referandum mesajları verildi: “Ülke fermanla mı yönetilir?”, “Güdümlü Meclis mi olur?”, “Bağımlı mahkemeler mi olur?” 

Fotoğraf: Reuters

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