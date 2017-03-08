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Reuters objektifinden İstiklal Caddesi’ndeki yürüyüş: Adamlığa da tek adamlığa da hayır

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yapıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan grup, İstiklal Caddesi’nde davul ve düdükler eşliğinde ‘Kadın, yaşam, özgürlük’, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Kahkahada hayır var’ sloganları attı.

‘Bırak evi bok götürsün’, ‘Erkekler o haldeyse kadınlar direnişte’, ‘Erkekler birer çiçektir’, ‘Kahkahada hayır var’, ‘Adamlığa da tek adamlığa da hayır’ dövizleri taşındığı yürüyüş Tünel Meydanı’nda sona erdi.

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İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük”, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Hayır hayır demektir’ sloganlarıyla yapıldı.

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