Diken

Yaramazlara biraz batar!

Reuters objektifinden: İstanbul’un kedileri

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Uluslararası haber ajansı Reuters, İstanbul’un kedilerinin yer aldığı bir fotoğraf serisini abonelerine servis etti.

Fotoğraf: Reuters

Ocak ayında çekildiği görülen fotoğrafların hepsi Reuters fotomuhabiri Goran Tomasevic imzalı.

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