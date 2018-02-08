Reuters objektifinden: İstanbul’un kedileri

Uluslararası haber ajansı Reuters, İstanbul’un kedilerinin yer aldığı bir fotoğraf serisini abonelerine servis etti.
Ocak ayında çekildiği görülen fotoğrafların hepsi Reuters fotomuhabiri Goran Tomasevic imzalı.
Yaramazlara biraz batar!
Uluslararası haber ajansı Reuters, İstanbul’un kedilerinin yer aldığı bir fotoğraf serisini abonelerine servis etti.
Ocak ayında çekildiği görülen fotoğrafların hepsi Reuters fotomuhabiri Goran Tomasevic imzalı.
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