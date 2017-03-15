Reuters objektifinden Fransız koleksiyonerin 40 bin şişelik şarap mahzeni

Fransız koleksiyoner Michel-Jack Chasseuil, 40 bin şişelik şarap mahzenini Reuters fotoğrafçısı Regis Duvignau’ya açtı.

Chasseuil hayatı boyunca toplam 40 bin şişelik bir koleksiyon yapmış. 74 yaşındaki Fransız koleksiyoner, en eskisi 1893 yılına ait binlerce şişe şarabın bulunduğu mahzeni ‘müze’ olarak da nitelendiriyor.

Koleksiyon, birçok şarap uzmanı tarafından ‘sayılı’ olarak değerlendiriliyor. 40 bin şişelik koleksiyonun değerinin ise milyonlarca avro olduğu tahmin ediliyor.

Chasseuil, önceki yıllarda verdiği röportajlarda, şarap koleksiyonu yapmanın para ile hiçbir alakası olmadığını söylemişti.