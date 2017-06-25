Reuters objektifinden ‘en renkli festival’ Glastonbury

İngiltere’de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury’de sona gelindi.

Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı ve çadır kurarak festival alanında ‘yaşamaya başladığı’ Glastonbury’de müzik ve canlı performans etkinlikleri gerçekleştirildi.

Son dönemdeki saldırılar sebebiyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı festivalin katılıcıları rock, elektronik, reggae, halk müziği, hiphop tarzlarında müziklerle eğlendi.

Festivale İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’de katıldı.

1970 ve sonrasında hippi akımları ve özgürlük hareketi etkisi ile yapılmaya başlanan Glastonbury Festivali, günümüzde de her yıl yapılmaya devam ediyor.