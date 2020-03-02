Midilli açıklarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı

Sığınmacıların bulunduğu bir botun Yunanistan’ın Midilli adası açıklarında alabora olmasından sonra bir çocuğun cesedine ulaşıldığı, 47 sığınmacının kurtarıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Bir polis yetkilisi Reuters’a açıklamasında, pazar sabahından bu yana Yunanistan’ın Ege adalarına en az 1000 sığınmacı geldiğini söyledi.

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Türkiye, Suriye ordusunun saldırısında 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Yunanistan sınırında sığınmacıların geçişine müdahale etmeye bırakmıştı. Dört gündür binlerce sığınmacı sınıra ya da sahillere giderek Yunanistan’a geçmeye çalışıyor.

Son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısının 100 bini geçtiğini bildirmişti.