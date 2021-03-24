Reuters: Mali piyasalar Türkiye’nin kredi notunun iki kademe düşeceğini fiyatlıyor

Mali piyasalar, hafta sonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (MB) başkanını görevden alarak ülkeyi yeniden kur krizine sürüklemesinin ardından, Türkiye’nin kredi notunun iki kademe düşürülmesini fiyatlıyor.

Reuters’in haberine göre yatırımcıların riskten korunmak için kullandığı kredi iflas takası (CDS) primleri baz alınarak hesaplanan S&P’nin Global Capital IQ Market Derived Signal puanı keskin bir değişim kaydederek B+ kredi notuna sahip Türkiye’nin B- kredi notuna sahip bir ülkeymiş gibi fiyatlandığını gösterdi.

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Veriler, son 10 yılda MDSS hareketlerinin aşağı ve yukarı yönlü kredi notu değişikliklerinden önce geldiğini, ancak genellikle fazla sert tepki verdiğini gösteriyor.

S&P analistleri sert faiz artırımları yaparak çift haneli enflasyonla mücadele etmeye çalışan Naci Ağbal’ın hafta sonu görevden alınmasının, Türkiye’deki ekonomi politikasının öngörülemezliğine dikkat çektiğini pazartesi günü ifade etmişti.

Analistler S&P’nin baz senaryosu olmasa da, hükümetin sermaye kontrollerini devreye alma riskinin artık ‘arttığını’ da ekledi.

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Bir ülkenin uluslararası sermaye piyasalarından borç alma maliyetinde kredi notu belirleyici rollerden birini oynuyor.

BB- ile Türkiye’yi S&P’den daha yüksek notla derecelendiren Fitch dün ‘yeni TCMB başkanı döneminde para politikasının yönü ve dış pozisyonun durumunu’ değerlendireceğini dün açıklamıştı.

Fitch kredi notunda muhtemel bir indirimin gerekçelerinin ‘uluslararası rezervlerin sürekli azalması veya şirket veya bankacılık sektörlerindeki aşırı stres/baskı, para politikasının erken gevşetilmesinin bir sonucu olarak yatırımcı güveninin azalması’ olacağını ifade etti.

Ağbal’ın görevden alınmasından bu yana TL yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti ve bazı analistler, MB tarafından kullanılan döviz swapları hesaba katıldığında, Türkiye’nin döviz rezervlerinin eksi 40 milyar ila 60 milyar dolar olduğunu ifade ediyor.