Reuters: Lira’yı desteklemek için piyasaya bir yılda 100 milyar dolar sürüldü

Kamu bankaları, Türk Lirası’nı korumak için son altı haftada 8.3 milyar dolar değerinde döviz satışı gerçekleştirirken, geçen yıldan beri piyasaya toplamda 100 milyar dolar sürüldü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters haber ajansı, bankacılık sektöründen dört kaynağına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine dayandırdığı haberinde, bankacılık sektörü 2001 yılındaki krizden bu yana, kısa dönemler haricinde döviz açık ya da fazlası pozisyon taşımayı tercih etmiyordu. Ancak bu tercih, bu yıl itibarıyla kamu bankalarında değişti.

Reklam

BDDK verilerine göre kamu bankalarının net döviz açık pozisyonu 22 Mayıs’taki 4.3 milyar dolar seviyesinden 3 Temmuz itibarıyla 8.3 milyar dolara yükseldi.

Reuters’a bilgi veren bir bankacılık kaynağı şu ifadeleri kullandı:

“TCMB rezervlerinden geçen yıl 30-32, bu yıl 60 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Haziran ayında belirginleşmek üzere kamular da bu trende katılmış görünüyor. Bankaların alabileceği açık pozisyon özkaynaklarının yüzde 20’si ile sınırlandırılıyor. Ancak baktığımızda şu anda kamu (mevduat) bankaları yüzde 25’i aşmış durumda. TCMB’nin rezervlerindeki kaybın kuvvetli olması nedeniyle kamunun TCMB’ye bankacılık kanalından destek olduğunu düşünüyoruz. 2001’den beri ilk kez yaşanan bu sürecin devam edip etmeyeceği de çok önemli.”

Reklam

Kur son dönemde sabit bir seyir izliyor

Kamu bankalarının döviz arzını belirginleştirdiği haziran ortasından bu yana ise dolar/TL 6.85 civarında bir seyir izliyor.

Reurters’ın haberini dayandırdığı bankacılara göre TL’nin sabit seyrindeki en önemli etken kamunun döviz arzı.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, mayıs sonu itibarıyla kamunun TCMB rezervlerinden yaptığı döviz arzı yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde.

TCMB’nin yerel bankalarla gerçekleştirdiği swap anlaşmaları dahil edilince hesaplanabilir hale gelen bu tutar Goldman Sachs’ın tahminine göre haziran ayı da dahil edildiğinde 60 milyar dolara ulaşıyor.

Geçen yıl da 30-32 milyar doları bulan bu arz, kamu bankalarının da katılımıyla 2019’dan beri bakıldığında 100 milyar doların hemen üzerine çıkmış durumda.

Mayıs ayında rezervlerin eksiye düştüğü iddia edilmişti

Dolar/TL kuru ‘corona’ salgını nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan satış baskısına paralel olarak mayıs ayında 7.26’yı aşarak rekor kırmıştı.

Kimi uzmanlar ve analistler dolar/TL kurundaki hızlı yükselişte TCMB’nin rezervlerinde görülen hızlı erimeden kaynaklanan endişenin rol oynadığını belirtti.

O dönemde piyasalarda TCMB’nin kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmasını engellemek için rezervlerini erittiği yönünde haberler vardı. Kimi işlemcilerin hesaplamaları TCMB’nin net rezervlerinin eksiye düştüğünü gösteriyordu.

Reuters’ın o dönemde görüştüğü ve isminin kullanılmasını istemeyen işlemciler, kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmamasının kamu bankalarının döviz satışları ile sağlandığını söylemişti.