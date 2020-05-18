Reuters: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter’in elindeki hava üssünü ele geçirdi

Libya’nın uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) Trablus’un güney batısındaki Watiya hava üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakt Hükümeti böylece, Trablus’u ele geçirmek için geçen yıl nisan ayında taarruz başlatan Halife Hafter’e bağlı Doğu Libya Güçleri’ne karşı en büyük kazanımlardan birini kaydetti.

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Üst düzey komutanlardan Osama Juweili, GNA ile birlikte hareket eden güçlerin Watiya hava üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Başkent Trablus’a 125 km mesafedeki hava üssü, Hafter’e bağlı güçlerin en önemli üslerinden birisi konumundaydı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde GNA birliklerinin hava üssünün pistlerinde serbestçe dolaştıkları görüldü. Hafter güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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GNA, Türkiye’nin desteğini artırmasına paralel olarak geçen ay da Trablus’un batısında yer alan bazı kıyı kasabalarını ele geçirdi.

Trablus’a kadar gelmişti

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya’nın destek verdiği Hafter’e bağlı kuvvetler geçen yıl Trablus’un eteklerine gelmişti.

Libya’ya hakim olmak için ülkenin doğu ve batısındaki gruplar arasındaki mücadele Hafter’in geçen yıl başlattığı Trablus taarruzuyla birlikte hızla tırmandı. Yabancı ülkelerin bu iki gruba desteği de hızla arttı.

Hafter, 27 Nisan’da ulusa sesleniş konuşması yaparak ülke yönetimine el koyduğunu açıklamış, Türkiye, ABD ve Rusya, Hafter’e tepki göstermişti.

Türkiye’nin Trablus’taki elçilik binası yakınlarına 8 Mayıs’ta Hafter tarafında füze atılmış, Dışişleri Bakanlığı Hafter’in savaş suçu işlediğni belirterek, “Libya’daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.