Reuters: Libya Ulusal Hükümeti, Türkiye’den askeri destek istedi

Libya’da uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) Türkiye’den, başkent Trablus’u ele geçirmek için harekat başlatan doğudaki Halife Hafter kuvvetlerine karşı askeri destek talep ettiği bildiriliyor.

Fotoğraf. Reuters (Arşiv)

Reuters’in, Trablus’taki bir Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilisine dayanarak verdiği habere göre, söz konusu askeri destek talebinin, ‘hava, kara ve deniz gücü unsurlarını’ kapsadığı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Libya’dan istek gelmesi halinde, bu ülkeye asker gönderebileceklerini’ söylemiş, “Davet var, biz de bu davete icabet ederiz” demişti.