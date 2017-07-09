Reuters kareleriyle zirveyi gölgede bırakan G-20 protestoları

Almanya’da G-20 Liderler Zirvesi, şiddet dozu artan protestoların gölgesinde sona erdi.
Hamburg’daki zirve, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Liderler toplantı salonlarında bir araya gelirken, sokaklarda Alman göstericiler eylemdeydi.
Binlerce insanın sokaklara çıktığı eylemlerde bazı araçlar yakıldı, iş yerleri zarar gördü.
Göstericilerle polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine eylemciler taş ve molotof kokteyliyle karşılık verdi.
Eylemlerde 213 polis yaralandı, 265 kişi gözaltına alındı. Kentte bazı marketlerin yağmalandığı bildirildi.
Reuters kareleriyle Hamburg’un ‘ateşe verilen’ sokakları…