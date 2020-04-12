Reuters kareleriyle: Sokağa çıkma yasağında İstanbul

Reuters ajansı, iki günlük sokağa çıkma yasağı sırasında İstanbul sokaklarını görüntüledi.

İstanbul dahil 31 kentte 11 ve 12 Nisan’da sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

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Yasağın ilk gününde caddelerde birkaç araç görüldü. Bazı yurttaşlar, gece çalıştıklarını, eve dönmek için sokakta olduklarını anlattı. Bunun dışında Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü ve Kadıköy gibi gündüz vakti şehrin en kalabalık ilçelerinde sessizlik hakimdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ve Galata Köprüsü’nde tek bir araç dahi görülmedi. Normalde tıklım tıklım olan otobüs durakları ve yerli yabancı turistlerin akın ettiği Sultanahmet Meydanı boş kaldı.

Beşiktaş

Barbaros Bulvarı (Fotoğraflar: Reuters)

Beyoğlu

Taksim Meydanı

İstiklal Caddesi

Eminönü

Galata Köprüsü

Sultan Ahmet Meydanı, Ayasofya Müzesi

Kadıköy

Söğütlü Çeşme Caddesi

Kadıköy’de bir fırıncı, aracıyla Haldun Taner Sahnesi’nin önünden geçerken.

Kadıköy, Rıhtım Caddesi’ndeki otobüs durakları.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü